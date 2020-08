Te weinig capaciteit contactonderzoek Amsterdam, ook landelijk problemen

Bron- en contactonderzoek is een van de belangrijkste middelen om het virus in te dammen. Als de personen die in contact zijn geweest met een besmet persoon worden gecontroleerd, kunnen die mensen in quarantaine worden geplaatst en kan het virus worden ingedamd.

In het voorjaar waren op een gegeven moment ook te veel besmette personen en kon er ook geen succesvol bron- en contactonderzoek meer worden gedaan.