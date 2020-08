Advocatenkantoor Jan-Hein Kuijpers beschoten in Amsterdam

In Amsterdam is het kantoor van strafrechtadvocaat Jan-Hein Kuijpers beschoten. De politie heeft dat bevestigd. Een deel van de straat is afgezet.

Een team van specialisten doet onderzoek in de Falckstraat, waar het kantoor is gevestigd. "Dat duurt nog wel even", meldt de politie. 'Meerdere schoten' De politie zoekt getuigen die mogelijk vannacht of vanochtend wat hebben gezien. Een omwonende zegt tegen AT5 dat hij vannacht wakker werd van een of meerdere schoten. Lees ook: Advocaten voeren actie: twee weken geen piketdienst Jan-Hein Kuijpers is onder meer advocaat van Martien R., die volgens het Openbaar Ministerie de leider van een criminele organisatie en verantwoordelijk voor wapenbezit, witwassen en het fabriceren en handelen in drugs. Ook was Kuijpers ooit advocaat van Holleeder. Het kantoor van Kuijpers was deze ochtend niet bereikbaar voor commentaar.