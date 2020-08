Geld voor Poolse redder stroomt binnen: bijna iedere minuut een donatie

Martina Janasz (22) uit Den Haag begon de crowdfundingsactie. "Ik was erg door het verhaal ontroerd", vertelde ze eerder aan Editie NL. "Marcin heeft drie kinderen en een vrouw in Polen. Hij was seizoensarbeider, dus ik dacht: zijn familie heeft het vast niet breed."

Genoeg voor begrafenis

In eerste instantie hoopte Martina duizend euro op te halen, maar dat bedrag was snel gehaald. "Ik wilde niet te hoog inzetten en had geen idee dat er zoveel binnen zou komen. Inmiddels is er voldoende voor de begrafenis en om het lichaam naar Polen te vervoeren."