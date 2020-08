Introductiedagen studenten gaan toch door, ontgroeningen mogen niet

Het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) sloot zich aan bij de andere studentenclubs. "Landelijk ingrijpen om introductieweken te verbieden is nu niet de oplossing, maatwerk is nodig. Iedere stad en iedere instelling is anders, wat in Amsterdam werkt hoeft in Enschede niet te werken en vice versa. Ons voorstel is dan ook om in te zetten op een goede samenwerking tussen studenten, instellingen en de veiligheidsregio's."

Persconferentie Rutte en De Jonge

Premier Mark Rutte en Volksgezondheidsminister Hugo de Jonge houden vanavond om 19.00 uur een persconferentie over de stijging van het aantal coronabesmettingen.

De Rijksvoorlichtingsdienst liet dinsdag weten dat ze daarin 'de algemene situatie zullen duiden, inzoomen op de situatie in bepaalde regio's en zo nodig aanvullende, regionaal ondersteunende maatregelen aankondigen'. Die persconferentie is live bij ons te volgen, op RTLNieuws.nl, RTL 4 en RTL Z.