Mogelijk acht dagen bloedheet: '38 graden gaan we lokaal halen'

38 graden

Vooral in het zuidoosten kan het heet worden."Het kwik kan wel oplopen tot lokaal 38 graden."

Uitzonderlijk is de lengte van de hitte overigens niet. In de zomer van 1975 was er een hittegolf van 18 dagen, waarvan zes tropisch. In de zomer van 1976 hadden we ook een lange hittegolf: 17 dagen, waarvan tien dagen tropisch.

Plaknachten

Bij hittegolven horen helaas ook plaknachten. Verhoeven: "Vannacht is het nog goed te doen met 15 graden, maar daarna loopt de temperatuur ook 's nachts op. De temperaturen zijn 's nachts 20 graden of warmer. In de steden kan de minimumtemperatuur zelfs nog hoger liggen."

Het KNMI en Rijkswaterstaat hebben inmiddels hun hitteprotocol in werking gesteld. Geadviseerd wordt de schaduw op te zoeken, goed te drinken en je niet te veel in te spannen.