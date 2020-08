Wielrenner Dylan Groenewegen cel in vanwege sprintdrama? 'Kans heel klein'

Kans op cel heel klein

Is er een kans dat landgenoot Groenewegen daadwerkelijk in de cel kan belanden? Die kans is uiterst klein, zegt sportjuriste Marjan Olfers van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het gebeurt volgens haar zelden dat een overtreding in de sport leidt tot een strafrechtelijke veroordeling.

"Allereerst: de valpartij is in Polen gebeurd, dus het Poolse recht is van toepassing. Maar wat je over het algemeen ziet, en wat ook voor ons land geldt, is dat in dit soort gevallen in het beginsel het sporttuchtrecht wordt toegepast."

Het tuchtrecht is wezenlijk anders dan het reguliere strafrecht. "Vaak komt daar een sanctie uit voort, denk bijvoorbeeld aan een schorsing."