Aantal nieuwe besmettingen in Duitsland neemt sneller toe

Duitsland meldt vandaag dat er in de afgelopen 24 uur 1045 nieuwe coronabesmettingen zijn. En Anthony Fauci, de belangrijkste Amerikaanse viroloog, zegt dat we eind volgend jaar tot op zekere hoogte verlost zullen zijn van het coronavirus. Volg alles in on liveblog.

De belangrijkste punten: Het kabinet wil dat de introductieweken voor nieuwe studenten op hogescholen en universiteiten dit jaar niet doorgaan.

Vanavond om 19.00 uur geeft premier Mark Rutte een persconferentie. Die is live te volgen via RTLNieuws.nl, op RTL 4 en RTL Z.

Wereldwijd is het dodental door coronavirus nu hoger dan 700.000

Het RIVM waarschuwt voor een nepbrief over vaccinatie van schoolkinderen.