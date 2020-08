Daar komt de hittegolf: '37 graden is goed mogelijk'

In de zuidelijkste provincie van ons land is 37 graden zomaar mogelijk, maar 40 graden zoals vorig jaar, dat redden we niet, zegt Brian Verhoeven van Buienradar. Er gaan ook al verhalen de ronde dat de komende hittegolf weleens heel lang zou kunnen aanhouden. Daar gaat Verhoeven nog niet in mee. "De verwachtingen voor komende week zijn nog heel onzeker."

Eerste hittegolf in 1911

Het is wel zo goed als zeker dat er een hittegolf komt. En dat is dan nummer 29 sinds het wordt bijgehouden in 1901. De eerste werd gemeten in 1911. De laatste jaren gaat het snel, want zowel in 2018 als 2019 werden er 2 hittegolven geteld.