Vesper (2) mist hongerprikkel en wil niet eten: 'Speciale therapie geeft ons hoop'

De therapieën in Nederland hadden geen nut, maar begin dit jaar hoorden de ouders van Vesper over een therapie in Oostenrijk. Dat gaf hoop. Goedkoop is die behandeling niet, zo'n 10.000 euro, en de zorgverzekering dekt de behandeling niet. Dus startte het gezin begin dit jaar een crowdfundingsactie. Met succes. "We hebben nu genoeg gehaald om de behandeling te starten."

Spelenderwijs eten

Van 5 tot 20 september gaat het hele gezin (Vesper heeft ook nog een broertje) naar de medische kliniek in Oostenrijk waar Vesper een speciaal eetprogramma zal gaan volgen. "Spelenderwijs proberen ze haar aan het eten te krijgen. Het is intensief en ook wij zullen onderdeel zijn van de therapie, maar de kans van slagen is heel groot."