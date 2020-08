Verdubbeling aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames

Arts-microbioloog Jean-Luc Murk van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis noemt de cijfers 'absoluut niet wat je wil'. "Relatief gezien zitten we niet eens zo heel erg hoog, dus het is nog geen panieksituatie, maar die stijging is er wel degelijk. Dat betekent dat we toch als bevolking wat alerter moeten gaan zijn. En gebruikmaken van de mogelijkheid om je te laten testen, want die wordt onvoldoende benut."

Anders dan begin dit jaar

Volgens Murk is de situatie nu wel totaal anders dan in februari-maart, omdat we nu niet van die heel grote bijeenkomsten hebben waarop mensen onderling intensief contact hebben. "Dus ik verwacht dat het niet zo'n snelle piek wordt."

Maar dat mensen die positief zijn meer dan één andere persoon besmetten, betekent volgens hem wel dat het aantal besmettingen blijft toenemen. "We kruipen langzaam naar een situatie die uiteindelijk hetzelfde resultaat zou kunnen hebben met veel mensen in het ziekenhuis en vele ic-opnames. Maar dan niet in twee of drie weken zoals begin dit jaar, maar in maanden."