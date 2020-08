Hoe gevaarlijk zijn wespen? 'Eén steek kan fataal zijn'

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: je kunt doodgaan aan één wespensteek, maar die kans is wel erg klein. Waarschijnlijk ben je dan of heel erg allergisch of heb je andere onderliggende ziektes, legt allergoloog Hanneke Oude Elberink uit. Ze is gespecialiseerd in wespenallergieën en heeft een speciale bijen- en wespenpoli in het UMCG in Groningen.