Sigrid Kaag heeft alleen Ton Visser als concurrent voor het lijsttrekkersschap bij D66

Na één stemronde is er een winnaar. Uiterlijk 5 september wordt bekend wie de D66-lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen wordt.

Twee keer eerder

Kaag is de grote favoriet om lijsttrekker te worden. Visser stelde zich eerder kandidaat: in 2002 als tegenstander van Thom de Graaf, en ook was hij een keer opponent van Alexander Pechtold. Hij kwam toen niet in de buurt van het lijsttrekkersschap