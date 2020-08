Voor de eerste keer botkanker bij een dinosaurus ontdekt

Wetenschappers onderzochten een fossiel van een centrosaurus die in 1989 was opgegraven in de Canadese provincie Alberta. Dat is een plantenetende dino, die zo'n 70 miljoen jaar geleden op aarde leefde.

Kuitbeen

De onderzochte dino was 6 meter lang. Het fossiel viel op door een afwijking van een kuitbeen. Wetenschappers dachten eerst aan een breuk, maar uit nieuwe scans blijkt het te gaan om een botkanker.

Volgens wetenschappers is het de eerste keer dat een kwaadaardige tumor bij dinosaurussen is vastgesteld.