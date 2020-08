'Landing SpaceX was enorm spannend, de capsule kon ontploffen'

Voor kwart miljoen de ruimte in

In 2023 moet dat dus mogelijk gaan worden. Tickets zullen al snel een kwart miljoen euro gaan kosten. Mindy zal deze mensen naar hun droomreis begeleiden en gaat mee als trainer en coach.

Zij volgde allerlei peperdure astronautentrainingen in Amerika waarbij ze zich liet rondslingeren in centrifuges. Daarna richtte ze haar eigen bedrijf op: Inner Space Training. Daarmee traint ze toekomstige astronauten en bereidt ze hen psychisch voor op hun ruimtereis.

Opsteker

Het was 45 jaar geleden dat astronauten voor het laatst in zee landden. Howard: "SpaceX is het eerste commerciële bedrijf dat mensen naar de ruimte heeft gebracht. Dat deze missie zo goed is verlopen, is een enorme opsteker."

De landing was niet zonder risico's, licht Howard toe. "Het ruimteschip wordt ontzettend warm. De capsule kan ontploffen als de wrijving verkeerd is of de hoek van de daling niet goed is. Er was al geoefend met onbemande ruimteschepen, maar nu was het voor het echie. Ik heb minutenlang nagels gebeten."