Bezoekers klagen over drukte Efteling: 'Mensen staan hutjemutje, onverantwoord'

Geen extra maatregelen

Ondanks de extra maatregelen gaat het dus niet altijd goed, erkent ook het park. Is het dan niet tijd voor nog meer maatregelen, zoals het invoeren van mondkapjes? De Efteling wil daar vooralsnog niets van weten.

"We zijn tevreden over de maatregelen die we hebben getroffen. We voldoen aan alle eisen. Over het algemeen gaat het ook gewoon heel goed."

Gemeente houdt het in de gaten

De gemeente Loon op Zand, waar de Efteling onder valt, laat desgevraagd weten de situatie in het park nauwlettend in de gaten te houden. "Vrijwel dagelijks lopen er toezichthouders van de gemeente rond om te zien of mensen voldoende afstand kunnen houden en of de regels worden nageleefd", zegt een woordvoerder.

"Wat je wel ziet, is dat mensen elkaar soms die mogelijkheid ontnemen door te veel in kluitjes door het park te lopen. Er lijkt coronamoeheid te ontstaan bij bezoekers."

Te makkelijk

Edwin vindt dat te makkelijk van het pretpark. "De Efteling schuift het vooral op de eigen verantwoordelijkheid van bezoekers. Maar het park zal zelf meer maatregelen kunnen nemen, allereerst door minder mensen toe te laten."

Zijn dochter heeft genoten van een geweldige dag, maar zijn gezin gaat er in coronatijd niet meer heen. "We zijn allemaal nog gezond en ik geloof ook wel dat dat zo blijft. Maar als de Efteling haar beleid niet aanpast, gaan we tijdens de coronatijd niet nog een keer."