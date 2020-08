Vechtpartij om mondkapjes op KLM-vlucht naar Ibiza

Een KLM-woordvoerder bevestigt dat het incident heeft plaatsgevonden. Volgens hem is er niemand gewond geraakt en is het personeel niet in gevaar geweest. "Het is heel vervelend als dit soort dingen gebeuren, maar het personeel is erop getraind en weet wat het moet doen. Het is ook fijn dat medepassagiers gelijk hebben geholpen."

Geen eerdere incidenten

De woordvoerder zegt dat er niet eerder incidenten hebben plaatsgevonden met passagiers die weigerden een mondkapje op te doen.

De gezagvoerder heeft de autoriteiten op Ibiza ingelicht, die de mannen hebben aangehouden. Of ze nog vastzitten, is niet bekend.