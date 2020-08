18-jarige voor achttiende keer betrapt op rijden zonder rijbewijs

View this post on Instagram

Bij een controle van een auto vannacht gaf de bestuurder van deze auto aan geen documenten bij zich te hebben. Bij controle op zijn gegevens krijgen we twijfels of dat wel klopt. Enigzins lijkt hij veel op de foto van wie hij zegt te zijn. Toch valt hij door de mand wanneer we wat meer vragen aan hem stellen. De 18-jarige Rotterdammer is vervolgens aangehouden. Ons onderbuikgevoel bleek te kloppen want zijn vingerafdrukken logen er niet om. Hij bleek de naam van zijn oudere broer gebruikt te hebben. Kennelijk omdat hij zelf geen rijbewijs heeft en dit inmiddels de 18e keer was dat hij gepakt werd. Jawel, u leest het goed, 18 keer in amper 2 jaar tijd. Daarvan is het dit jaar al de 9e keer. De bekeuring voor het opgeven van een valse naam is 390 euro. Twee weken terug had hij dit al eerder geprobeerd en kreeg toen ook twee bekeuringen. Overigens is er besloten om de auto terug te geven aan de eigenaar. Zijn zoon had de auto geleend en liet zijn maat erin rijden. De bon voor het rijden zonder rijbewijs zal via de Officier van Justitie gaan die hoogst waarschijnlijk zal overgaan tot een zitting. Al met al een duur grapje om ons in de maling te nemen. ^MO #rijbewijs #CBR #aanpakken #politie #Rotterdam #katendrechtselagedijk #instapolice #verkeer #Delfshaven