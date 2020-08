Toch weer demonstraties tegen coronamaatregelen

Enkele tientallen mensen hebben zich zondagmiddag op het Museumplein in Amsterdam verzameld om te demonstreren tegen de coronaregels. Ook in Groningen en Enschede komen demonstranten bijeen om te protesteren tegen de regels. Dat en meer lees je in ons liveblog.

De belangrijkste punten: Het reisadvies voor Sint-Maarten is aangepast van geel naar oranje.

België raadt reizen naar Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland af.

Het aantal coronagevallen op de ic's in ons land is stabiel.