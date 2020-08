Aboutaleb stuurt brief aan Rotterdamse studenten: 'Spreek elkaar aan op coronamaatregelen'

Aboutaleb richtte zich rechtstreeks tot de studenten omdat het aantal besmettingen onder studenten in Rotterdam dagelijks stijgt. De brief is mede namens de rector magnificus van de universiteit en de bestuursvoorzitters van de hogescholen verstuurd.

'Spreek elkaar aan'

De burgemeester van Rotterdam schrijft dat de studenten zich aan de regels moeten houden mede omdat dat belangrijk is voor henzelf. Hij schrijft dat 'ook jongeren flink ziek kunnen worden', maar dat het ook belangrijk is voor familieleden, studiegenoten, vrienden en buren.

Aboutaleb: "Spreek elkaar aan op ieders verantwoordelijkheid. Alleen met elkaar krijgen we dit virus onder controle." Hij sprak eerder al met de studentenverenigingen over de besmettingen.