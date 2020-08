Tiener in Monster nog altijd vermist, reddingsbrigade zoekt door

Nadat een voorbijganger alarm had geslagen, konden twee van hen uit het water worden gehaald. Rond half 11 zaterdagochtend liet de Kustwacht weten dat de zoekactie in de ochtend niets had opgeleverd.

De reddingsbrigade gaat nu in samenwerking met een dregteam en de politie zoeken. Ook een kustwachtvliegtuig wordt ingezet.