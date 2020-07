Veronica Inside gaat gewoon verder met Genee, Derksen, Van der Gijp

Derksen zei over de demonstraties dat hij op tv 'alleen maar schreeuwende gekkies ziet die de ruimte krijgen', en stelde dat het in Nederland meevalt met racisme. Daarna werd een tegendemonstrant besproken die bij een Black Lives Matter-protest in Leeuwarden verkleed als Zwarte Piet verscheen. "Weten we zeker dat dat niet Akwasi was?", zei Derksen.

Bijzondere uitzending

In de uitzending die volgde zaten de drie heren met strafpleiter Natacha Harlequin en oud-voetballer Dries Boussatta aan tafel om te spreken over racisme. Derksen en Van der Gijp beweerden hier niets vanaf te weten en voelden zich door Genee verraden. Ze zeiden nooit meer met hem aan de VI-tafel te gaan zitten. Maar dat blijkt dus toch niet het geval.

Derksen kreeg veel kritiek op de uitlatingen die hij deed over Akwasi. Bijvoorbeeld het Nederlands voetbalelftal voor mannen zei het programma te boycotten en nooit meer interviews te geven. "Ver over de grens", had aanvoerder Virgil van Dijk laten weten over de uitspraken van Derksen.