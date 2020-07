Van Gaal: er zijn profvoetballers die homo zijn, maar niet veel

Dat zei Van Gaal in een interview met de Gaykrant. Volgens de voetbaltrainer gaat het nog langer duren dan iedereen denkt voordat er een betaald voetballer uit de kast zal komen. Volgens hem wordt er in de voetbalwereld over het algemeen niet over dit onderwerp gesproken, omdat de voetballerij 'heel conservatief in denken en doen' zou zijn.

'Je moet veel moed en kracht hebben'

Van Gaal zegt dat hij een voetballer die uit de kast zou willen komen, zou waarschuwen. "Je moet heel veel moed en kracht hebben om dat te doen, want de voetbalwereld en de boze buitenwereld lijken geaardheid een lastig probleem te vinden."