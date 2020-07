Elke dag die 10.000 stappen: dat kan een obsessie worden

De Engelse krant Daily Mail portretteerde meerdere stappenteller-verslaafden, zoals de 30-jarige Pauline Craven-Lee. Zij stelt dat het halen van haar dagelijkse dosis aan stappen elke dag weer een verslaving is. "Ik word bang als ik niet genoeg stappen doe. Voordat ik mijn vrienden ontmoet, voel ik eerst de druk om mijn quotum van stappen te halen."

Aangekomen, niet afgevallen

Overigens is ze niet afgevallen, en dat terwijl ze elke dag gemiddeld 30.000 stappen zet. "Ik ben juist een paar kilo aangekomen. Maar afvallen is niet wat mij motiveert. Het is een persoonlijke uitdaging geworden waar ik me goed bij voel."