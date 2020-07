Zee aan witte rozen voor 'dappere' Arie, de man die zichzelf in brand stak

Naast de zee aan witte rozen staat een bord met de tekst: "Voor dappere Den Dekker en zijn offers aan de strijd tegen criminaliteit." De bloemen liggen op de plek waar de dakloze Den Dekker zichzelf maandag in brand stak. Hij overleed aan zijn verwondingen.

In kleinere letters wordt nog eens onderstreept dat de bloemen in elk geval niet voor de burgemeester van Oss bedoeld zijn.

Liquidatie

Arie den Dekker kwam in de problemen toen hij bij de politie had getuigd over een liquidatie. Den Dekker voelde zich door de gemeente in de steek gelaten.

Korte tijd nadat hij in juni 2018 zijn verklaring had afgelegd over de schoten die hij vanuit zijn huis hoorde en de auto die hij zag wegrijden, brandde Den Dekkers huis af door een brandbom. De schoten kwamen vanuit de richting van het woonwagenkamp waar hij in de buurt woonde. Bij de liquidatie bleek Peter Netten om het leven te zijn gekomen, een bekende van de politie.