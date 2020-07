Amsterdam en Rotterdam voeren lokale mondkapjesplicht in op drukke plekken

'Kan juridisch niet'

Staatsrechtgeleerden betwijfelen of gemeenten op deze manier een mondkapjesplicht mogen invoeren. "Dat kan helemaal niet", zei hoogleraar Wim Voermans gisteren tegen RTL Nieuws.

Dat het gaat om een experiment en dat de draagplicht alleen van kracht is op bepaalde plekken, maakt daarvoor niet uit. De overheid, zegt Voermans, mag 'niet achter de voordeur komen, niet in kerken iets dwingend regelen en geen mondkapje verplichten.'

Volgens de woordvoerder van de burgemeester van Amsterdam is het juridisch wel mogelijk: "De juridische basis is stevig genoeg. Uiteindelijk moet het woensdag in de noodverordening staan. Wij denken dat het mogelijk is."