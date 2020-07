450 boetes uitgedeeld aan ov-reizigers zonder mondkapje: 'Dat is zo goed als niets'

Strenger na de zomer

Nu het aantal coronabesmettingen stijgt en de drukte straks weer zal toenemen in treinen en bussen, is het wel de bedoeling dat na de zomer de vervoerders strenger gaan worden in hun controles. Peters: "De gewenningsperiode is straks voorbij. We bekijken nu hoe we dat gaan aanpakken. Bijvoorbeeld door extra handhavers in te zetten of meer steekproeven te houden."

Een NS-woordvoerder laat desgevraagd weten dat 'er voor de treinen bekeken gaat worden of het nodig is om strenger te worden na de zomer'. En hoe de NS dat dan eventueel gaat doen in samenspraak met de rest van de vervoerders.