Hjalmar deelt tijdens Pride het verhaal van zijn coming out, net als vele anderen

Hjalmar ziet natuurlijk ook dat de prideweek dit jaar heel anders is dan andere jaren. Maar dat is volgens hem niet per se negatief. "Pride is geen feestje, het was in essentie een protest en dat is het nog steeds", zegt hij. "Ik hoop dat mensen zich dat realiseren in dit jaar van bezinning."

Reacties door blauw haar

Want de aandacht voor het onderwerp is nog altijd erg nodig, stelt hij. Hjalmar voelt zich nog steeds niet altijd veilig op straat en loopt nog steeds niet altijd comfortabel hand in hand met een andere man over straat. "Maar dat was een paar jaar geleden wel erger. Toen had ik blauw haar en viel ik meer op. Toen kreeg ik regelmatig reacties."