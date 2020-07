Groep flamingo's struint op de Wadden, en dat was al even niet gebeurd

Flamingo's zijn in Nederland ook al enige tijd te vinden bij het Zeeuwse Schouwen Duiveland en in het Grevelingenmeer, zegt Baptist. "Al zeker een jaar of 30 zelfs. Er is nu ook een broedgebied van de flamingo's net over de grens in Duitsland, in de buurt van Groenlo. Die verspreiden zich ook weer. Ook over Nederland."

'Alleen maar gaaf'

De flamingo is van oudsher een warmweervogel, maar vindt Nederland tegenwoordig dus ook behaaglijk genoeg om neer te strijken. Is dat erg? Baptist: "Nee hoor. Als je er ecologisch naar kijkt is het prima. Ze eten ook gewoon de garnaaltjes in de zee. Bovendien zijn het er niet veel. Het zijn prachtige vogels, eigenlijk is het dus alleen maar gaaf."