Drievoudig moordenaar Thijs H. krijgt 18 jaar cel en tbs

Toerekeningsvatbaar?

De rechtbank is van mening dat Thijs H. slechts gedeeltelijk ontoerekeningsvatbaar is, en daarmee strafbaar. Volgens het Pieter Baan Centrum leed Thijs H. aan 'ernstige psychotische ontregeling'. De rechtbank gaat daarin mee, maar vindt niet dat H. volledig ontoerekeningsvatbaar is. In dat geval had hij alleen tbs kunnen krijgen, en geen gevangenisstraf.