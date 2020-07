Doorrijden na aanrijding: 'Hoe langer je wacht, hoe zwaarder de straf'

De andere groep heeft geen kwaad in zin, maar kan niet meer rationeel nadenken na een ongeluk. "Ze kunnen niet meer functioneren. Pas uren later bezinkt het, en dan komt het besef vaak alsnog", zegt Ruijs.

Drie keer per dag

Volgens haar denken we allemaal dat we zullen stoppen als we een ongeluk veroorzaken. "Maar dit kan iedereen gebeuren. Je hebt geen idee hoe je reageert in zulke situaties."

Gemiddeld komt het drie keer per dag voor dat iemand doorrijdt na een ongeluk waarbij iemand (licht)gewond is geraakt, blijkt uit cijfers uit 2017 van het Waarborgfonds, maar die cijfers zijn al jaren gelijk. Bij ongelukken waarbij alleen schade is, gebeurt het nog veel vaker: zo'n 120 keer per dag.

'Heeft ze omgekeken?'

Het feit dat de doorrijder zich nog niet gemeld heeft, is voor de nabestaanden heel zwaar, zegt Jaap Timmer. "Zij leiden grote emotionele schade. En hoe langer het duurt voor de automobilist zich meldt, hoe groter die schade. Een rechter houdt daar ook rekening mee: hoe langer het duurt voor de verdachte zich meldt, hoe hoger de straf. Juist vanwege het leed bij de nabestaanden."

Dat blijkt ook uit het verhaal van de moeder van Tamar bij Op1: "Heeft ze omgekeken? Heeft ze gemerkt dat er een auto kwam?" Dat zijn de vragen die haar moeder voortdurend door het hoofd spoken. "Dat weet alleen degene die in de auto zat. Ik kan het Tamar niet meer vragen. Kom over de brug."