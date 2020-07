Man dood gevonden in woning Assen: 'Hij heeft er wel een jaar gelegen'

Gistermiddag rond 17 uur zag Wietske Hofstra allemaal politieauto's in haar straat de Zaagmolen in Assen staan. "Er is hier wel vaker iets aan de hand qua overlast", zegt de flatbewoonster nuchter. "Dus ik dacht in eerste instantie; het zal wel."

Teruggetrokken

Via haar buurman hoorde ze dat op nummer 4 een dode man in zijn huis was gevonden. Volgens de buurt heeft hij er wel een jaar gelegen. "Ik ken de man van gezicht. Hij woonde hier ook al jaren. Je zag hem niet vaak en de laatste tijd heb ik hem ook helemaal niet meer gezien. Hij woonde boven, op de hoek."

Volgens de bewoonster leidde hij een teruggetrokken bestaan. "Zoals wel meer mensen hier. Dat accepteren we ook van elkaar."

Natuurlijke dood

De politie bevestigt dat de man 'enige tijd' in zijn woning heeft gelegen. Hoe lang, wil de politiewoordvoeder in verband met zijn privacy niet zeggen.

"Nadat we een tip hebben gekregen over de man, zijn we een kijkje gaan nemen. Gistermiddag hebben we de man aangetroffen. Omdat we uitgaan van een natuurlijke dood willen we niets meer over de zaak kwijt."