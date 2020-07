Mondkapjes in de horeca: 'Wie gaat het controleren?'

Meer mensen aan één tafel?

"Als we meer vrijheden krijgen zoals in onze buurlanden, waar meer dan tien mensen aan tafel zijn toegestaan, staan we open om hier naar te kijken", zegt Koninklijke Horeca Nederland. De branchevereniging wil niet speculeren. "Maar mocht worden besloten dat er in de horeca een mondkapjesplicht komt, dan vinden we het belangrijk dat de overheid goed kan onderbouwen waarom mondkapjes nodig zijn en wat dit qua veiligheid oplevert."

Ook de KHN ziet dat mensen moeite hebben om zich aan de maatregelen te houden. "Het draagvlak voor de restricties is na de heropening van eet-en- drinkgelegenheden in rap tempo afgenomen. Een logische ontwikkeling als men kijkt naar de realiteit in het straatbeeld en de vrijheden welke in andere branches wel zijn toegestaan. Gasten zien het nut van de strikte regels in de horeca niet meer in. Vooral de anderhalve meter afstand vormt een grote uitdaging."