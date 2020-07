Strandgemeenten zetten zich schrap voor tropische vrijdag: 'We staan paraat'

In Zandvoort is iedereen vrijdag van harte welkom om te genieten van een tropische dag op het 9 kilometer lange strand.

Maar niet zonder een belangrijke waarschuwing vooraf: "Iedereen moet zich aan de regels houden. Houd dus 1,5 meter afstand", benadrukt een woordvoerder van de burgemeester.

Extra boa's en agenten

De kustgemeente haalt extra maatregelen uit de kast. "We zetten extra agenten en boa's in. Ook attenderen we bezoekers met speciale tekstkarren op de coronaregels. En we starten vrijdag een onlinecampagne om de regels nog eens goed te benadrukken."

Een zomerse dag trekt al snel meer dan 100.000 bezoekers naar Zandvoort. "We maken ons geen zorgen. We zijn goed voorbereid en rekenen op de eigen verantwoordelijkheid van iedereen. Maar als het misgaat staan we paraat. Eventueel kunnen we toegangswegen sluiten of met de NS het aantal treinen minderen. Maar daar gaan we vooralsnog niet vanuit."