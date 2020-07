Toch tientallen nieuwe tips over doodgereden Tamar na emotionele oproep

De moeder van Tamar deed gisteravond bij Op1 een oproep aan de bestuurder om zich te melden. Haar dochter is na de aanrijding 'achtergelaten als een beest', zei ze.

De politie meldde vanochtend eerst dat de oproep nog niet geleid tot telefoontjes, niet van getuigen en niet van de bestuurder, aldus een woordvoerster van de politie.Maar later op de ochtend meldde de politie toch dat er tientallen nieuwe tips zijn binnengekomen. Dat varieert van meedenk-tips tot informatie over auto's met schade.

Ouderlijk huis

Tamar verliet in de nacht van vrijdag op zaterdag rond 1.00 uur het ouderlijk huis, na een meningsverschil over het tijdstip waarop ze thuis had moeten komen. "Ze kwam naar beneden, pakte haar jas en zei: ik ga naar buiten."

Haar moeder ging haar op de fiets achterna om haar in Marken te zoeken, niet wetend dat haar dochter de dijk richting Monnickendam was opgegaan. Ze sprak ook jongeren aan om te vragen of ze wilden uitkijken naar Tamar.