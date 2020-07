Aangestoken brand kostte Maolin (27) het leven: 'Hij was de trots van zijn dorp'

Straf brandstichter

Al snel bleek de brand te zijn aangestoken door de medebewoner Sean M. (22), een zwakbegaafde man met pyromane trekken. M. legde een volledige bekentenis af en bleek ook verantwoordelijk voor twee andere branden.

De branden gaven hem een kick, gaf hij tijdens zittingen toe. En hij wilde er verzekeringsgeld mee opstrijken. Het Openbaar Ministerie eiste twee weken geleden 9 jaar cel en tbs tegen de man. Vandaag hoort M. in de rechtbank wat zijn straf wordt.

Indruk

Maolins plotselinge dood maakte een enorme indruk op zijn collega's van de universiteit. "De hele periode is nog altijd heel onwerkelijk en onrealistisch", blikt collega Reinout van Weeren terug.

"Maolin was supervriendelijk en zeer bescheiden", zegt de assistent-professor. "Hij trad niet vaak op de voorgrond, maar hij genoot enorm van het leven en de gebeurtenissen op de universiteit. Hij voelde zich hier ontzettend thuis. En wat was hij een ontzettend harde werker."

Trots van zijn ouders

Maar bovenal was hij de grote trots van zijn ouders. "En de trots van het hele dorp waar hij vandaan kwam. De klap voor zijn ouders was dan ook enorm toen zij hoorden dat hun zoon was omgekomen bij een brand, die ook nog bleek te zijn aangestoken."

Maolin was niet alleen hun grote trots, hij verzorgde ook hun oude dag, iets wat vaak voorkomt in China. "Naast het enorme verdriet, was ook al hun hoop en financiële zekerheid voor hun oude dag vervlogen."

Met deze kennis in het hoofd, besloten Maolins collega's een inzamelingsactie te starten. "Binnen een mum van tijd hebben we 75.000 euro opgehaald. Geweldig mooi. Dat geld hebben we in een fonds gestopt, bestemd voor de ouders. Zodat ze in ieder geval geen financiële zorgen hebben."