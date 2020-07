Giftige cocktail van het turnen: sporters zijn jong en alles moet mooi zijn

We spreken sportpsycholoog Mark Schuls. Want is er een reden waarom de lichamelijke en psychische mishandelingen specifiek in het turnen plaatsvinden, of is het toeval? Dat laatste kunnen we direct ontkrachten. "Turnsters zitten op vrij jonge leeftijd al op hun topniveau, precies als ze ook in een kwetsbare periode zitten."

Kunstrijden

Er zijn een paar elementen die ervoor zorgen dat de sport turnen, meer dan andere sporten, kwetsbaar is voor excessen. Kunstrijden komt misschien een beetje in de buurt, zegt Schuls. Al zijn de voorbeelden daar minder talrijk, of minder bekend zoals nu naar buiten is gekomen bij het turnen.