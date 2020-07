Beerput in turnwereld gaat open: 'Ik werd aan mijn haren getrokken en bespuugd'

Jarenlang werden oud-turnsters Stasja Köhler, Simone Heitinga en Ayla Wilbrink door hun oud-trainer Gerrit Beltman als kind gekleineerd, uitgescholden, vernederd en mishandeld.

Köhler, nu 41 jaar: "Mijn vader was jong overleden. Als ik moest huilen, sloot hij me op in een kamertje. Als ik weer stil was, mocht ik weer komen." Dagelijks werd ze uitgescholden door haar oud-turncoach. "Bijvoorbeeld toen ik make-up op had. Een vuile slet was ik."

Vuile slet

Köhler schreef zeven jaar geleden al een boek met oud-ploeggenootje Simone Heitinga over misstanden in de turnwereld. "Dat zorgde toen even voor ophef, maar daarna werd het ook weer stil."

Oud-turnster Heitinga werd ook jarenlang gekleineerd en mishandeld door de turncoach. "Er zijn zoveel voorvallen", zegt ze. Nog altijd wordt ze emotioneel als ze de verhalen oprakelt. "Als Gerrit boos was, sleepte hij me aan mijn haren door de zaal en moest je naar de kleedkamer. Hij heeft me daar meerdere keren tegen de muur gegooid, aan mijn nek opgetild en in mijn gezicht gespuugd."