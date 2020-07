Wachttijd voor coronatest loopt op: 'Opschalen gaat niet snel genoeg'

Jasper en zijn gezin konden (nog) niet op vakantie door vertraging

Ook de Vughtse Jasper en zijn 10-jarige dochter hadden klachten en wilden getest worden. "We zouden afgelopen zaterdag op vakantie gaan naar de Achterhoek, dus hadden we woensdag al gebeld in de hoop dat we snel aan de beurt zouden zijn. Maar we konden vrijdag pas komen", vertelt hij.

"We hadden al verwacht dat we zaterdag nog geen uitslag zouden krijgen, maar ze hadden ons verzekerd dat we zondag iets zouden horen, dus we hadden de auto en de caravan al helemaal ingepakt, wachtend op het verlossende telefoontje van de GGD."

Maar dat telefoontje kwam niet. "Ze zouden tussen 8:00 uur 's ochtends en 20:00 uur 's avonds bellen, maar we hebben de hele dag niets gehoord. Ik heb nog geprobeerd om ze zelf te bellen, maar er werd niet opgenomen. En dus hebben we de caravan om 20.30 maar weer uitgepakt."

Vanochtend heeft Jasper zelf gebeld met de GGD. "Ze hadden de uitslag al gewoon, en die was negatief. Dus vandaag kan onze vakantie gelukkig dan toch gaan beginnen."

Hij baalt wel van de gang van zaken. "Er zijn de laatste tijd geen besmettingen in onze regio, dus de kans dat we besmet zouden zijn was al heel klein. Maar omdat we geen risico wilden nemen en we ons aan de regels willen houden, deden we toch een test. Je doet je best, maar op deze manier kost het ons wel een aantal vakantiedagen, en dat is jammer."