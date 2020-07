'Na haar dood ben ik de passie voor mijn werk als verpleegkundige verloren'

"Op moederdag, tien dagen na de uitslag van de test, was ik alweer twee dagen klachtenvrij. Tijd om eindelijk weer naar mama te gaan, want hoe kon ik op zo'n dag zonder haar zijn? Ik had haar vanaf het moment dat ik klachten kreeg al niet meer gezien. Zelf zat zij uit voorzorg al twee maanden opgesloten in huis. Ze ging de deur niet meer uit, mijn zus en ik deden de boodschappen en haalden medicijnen. Dat vond ze niet erg trouwens, haar huisje was haar wereld.

Mijn moeder was dolblij dat ik er eindelijk weer was, maar ik merkte aan alles dat ze zich niet lekker voelde. Ze was erg buiten adem en ze gaf steeds aan dat ze het zo koud had. Alle alarmbellen gingen bij mij af. Een dag later werd ze opgenomen in het ziekenhuis, ik had nog de stille hoop dat het gewoon de griep zou zijn, maar helaas: ze was besmet met corona. Er is geen andere mogelijkheid dan dat ik haar heb besmet toen ik geen klachten had, maar het virus al wel in mijn lichaam had zitten. Dat kan niet anders.

Ik werd helemaal gek. Mijn moeder kon niet worden opgenomen op de intensive care, daarvoor had ze een te hoge bloeddruk. Ze had ook diabetes en een verzakking van haar long. En natuurlijk speelde haar leeftijd mee. Ze snapte zelf nog niet gelijk wat voor consequenties dat had, en vroeg me: 'Ik heb toch niets aan mijn hart?' Ik huilde die eerste dagen zo veel, en zo hard, ze konden me op de gang horen. En dan keek mijn moeder mij weer verbaasd aan. 'Wat er is toch aan de hand jongen?'

Ik kon haar niet vertellen dat ze dood zou gaan, maar toen de kleinkinderen één voor één langskwamen, en we later gingen videobellen met haar broers en zussen in Suriname, had ze door dat het niet goed zou aflopen."