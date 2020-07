College: vrouw van SP-politicus werd gediscrimineerd door KLM

Vorig jaar mei kreeg zijn vrouw op een vlucht van New York naar Amsterdam een zitplaats toegewezen naast een Joods-orthodoxe man, maar die weigerde naast een vrouw te zitten. Om de vlucht door te laten gaan moest het paar Van Raak met tegenzin elders gaan zitten.

'Sfeer werd grimmig'

Een paar maanden later beschreef Van Raak in een column wat er precies gebeurde. "Een groep orthodoxe joden wilden niet naast mijn vrouw gaan zitten. De mannen weigerden plaats te nemen, waardoor de vlucht werd vertraagd en de sfeer grimmig werd. Uiteindelijk besloten mijn vrouw en ik elders in het vliegtuig te gaan zitten."