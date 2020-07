Aanspreken van vrouwen bij abortuskliniek mag verboden worden

Het gaat namelijk niet om 'het uitdragen van een maatschappelijk probleem, maar het aankaarten van een individuele zaak bij een individueel persoon'. Bovendien kunnen ze nog steeds in gesprek gaan met bezoeksters, maar dan met de instemming van die vrouwen, wanneer zij er zelf voor kiezen de weg over te steken en met de betogers te praten over abortus.

Bufferzone en buddy

Er wordt al langer gekeken naar hoe vrouwen die abortus willen laten plegen, beter tegen activisten kunnen worden beschermd. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid pleitte vorig jaar voor bufferzones bij abortusklinieken. Die moeten betogers op een gepaste afstand houden.

En het feministische platform De Bovengrondse heeft in samenwerking met het Humanistisch Verbond een zogenoemd buddysysteem in het leven geroepen. Sinds maart van dit jaar is het voor mensen die abortus willen mogelijk een buddy in te schakelen die meegaat naar de kliniek.