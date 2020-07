Mondkapje dragen maakt risico op besmetting juist groter, zegt deskundige

Dat risico zit vooral in dat mensen heel veel met hun handen aan het mondkapje zitten: ze doen het tijdelijk onder hun kin of zetten het steeds op en af. Of ze zetten het af, wrijven met hun handen over hun neus en zetten het weer op. "Dat doen ze met niet-schoongemaakte handen, waarmee ze bijvoorbeeld net een deurklink hebben aangeraakt."

Vaker aan je gezicht

Je raakt niet besmet met het virus omdat je het op je handen hebt zitten, maar omdat het – bijvoorbeeld via je handen – in je mond of neus terechtkomt. Hoe vaker je aan je gezicht zit, hoe groter die kans dus is.