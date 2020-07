Stamgasten Peter en Max kregen corona in Hillegoms café: 'Maar testen mocht niet'

Wanneer doet de GGD een test?

Testen gebeurt in Nederland in principe niet als je geen klachten hebt. Daar is een reden voor, want de tests die we allemaal kunnen laten doen, zijn het betrouwbaarst als je klachten hebt, zegt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Als je je te vroeg laat testen, dan is de kans groot dat het testresultaat onterecht negatief is. Met andere woorden: dat je op basis van de testuitslag denkt dat je geen corona hebt, terwijl je het wel hebt.

Om een afspraak te maken voor een test, moeten Nederlanders het landelijke telefoonnummer 0800-1202 bellen.

De GGD benadrukt dat iedereen die klachten heeft, getest kan worden. Klachten zijn: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging tot 38 graden Celsius en verlies van reuk of smaak.