Coronanummer overbelast: 'We schalen nu snel en hard op'

GGD GHOR meldt dat er 'ook vandaag weer veel mensen bellen' naar het speciale coronanummer 0800-1202. "We kunnen helaas niet iedereen tegelijk te woord staan. Het kan zijn dat je daardoor langer moet wachten tot je een medewerker aan de lijn krijgt. Onze excuses voor het ongemak."

Testbereidheid gestegen

Volgens de dienst is de testbereidheid vrij plotseling enorm gestegen. "We hadden niet zoveel overcapaciteit dat we niet direct iedereen op de gewenste locatie kunnen testen. We schalen nu snel en hard op. Ook al is het lastig, blijf toch thuis tot je de uitslag van de test hebt."