Horecabranche eist 'objectieve criteria' coronamaatregelen

Maar de staat zegt via haar advocaat niets te voelen voor een versoepeling van de regels voor de horeca. Het virus is nog steeds gevaarlijk, benadrukte hij. "Het coronavirus vormt nog steeds een reële dreiging en het handhaven van de 1,5 meter afstand blijft cruciaal, ook in de horeca. We zien nu al hoe moeilijk dat is."

Hillegom

Momenteel is het grootste besmettingscluster van Nederland het Zuid-Hollandse Hillegom. Alle besmettingen worden daar in verband gebracht met een bezoek aan een café in het dorp. De advocaat van de staat noemde dat als voorbeeld van hoe snel het virus zich kan verspreiden en hoe moeilijk het is om contactonderzoek te doen. "Nu worden de coronamaatregelen in die regio mogelijk weer strenger, daar zit de horeca ook niet op te wachten lijkt me."

De partijen gaan nu met elkaar in gesprek. Als ze er niet uitkomen, gaat het kort geding in augustus verder.