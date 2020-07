Cor jij of Cor ik? Campagne voor coronamaatregelen in horeca

Met de Cor-campagne hoopt Nissewaard een tweede coronagolf in de gemeente te voorkomen. Wethouder Léon Soeterboek deelt vanmiddag posters uit aan horecaondernemers.

Steeds minder afstand tot elkaar

Soeterboek merkt dat het risico om geen afstand tot elkaar te houden, groter wordt. "Maar we hebben ons te houden aan de geldende maatregelen, want corona is het land nog niet uit", zegt hij.

"Het is natuurlijk geweldig dat we weer een terrasje kunnen pikken met elkaar, maar dat ontslaat ons niet van de plicht om de coronamaatregelen na te leven. Niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen in onze familie- en vriendenkring."