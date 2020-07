Haagse politie in Duitsland voor link Maddie-verdachte en vermissing Jaïr (7)

De mogelijke link met de zaak van de vermiste Madeleine McCann was ook al gelegd door de rechercheurs van het Haagse coldcaseteam. De politie in Duitsland liet begin juni weten ervan overtuigd te zijn dat de intussen opgepakte Christian B. (43) daarvoor verantwoordelijk was.

Gezocht naar lichaam

Het Britse meisje zou niet meer in leven zijn. In Portugal is sindsdien op verschillende plekken gezocht naar haar lichaam, tot nu toe voor zover bekend tevergeefs.