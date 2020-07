Waarom is het bij ons niet verplicht om een mondkapje te dragen zoals in het buitenland?

Een politieke beslissing of niet, correspondent Erik Mouthaan ziet in New York steeds meer mondkapjes verschijnen. "Zelfs 90 procent van de hardlopers had ze op", zegt hij. "Ik zie de beelden uit Nederland. Bomvolle straten in Zeeland, mensen dicht op elkaar, niemand met een masker op. Vanuit Amerika gezien is het haast schokkend."

Nooit een mondkap?

En toch kunnen wij - in ieder geval de komende tijd - gewoon zonder mondkap boodschappen doen. Berends durft niet te zeggen of dat voor altijd is. "Ik heb rondom het coronavirus geleerd dat we vaak te maken krijgen met voortschrijdend inzicht. Er kunnen altijd redenen komen om het te doen, maar dat is nu zeker nog niet het geval."