Demonstraties met tractoren in meerdere regio's verboden

Het gaat om onder meer de veiligheidsregio's in Groningen, Flevoland en de Gooi- en Vechtstreek. Bij het RIVM in De Bilt worden demonstranten verwacht. Daar is inmiddels het leger ingezet om blokkades op te zetten.

Lelystad Airport

Volgens de Veiligheidsregio Flevoland heeft de FDF via sociale media opgeroepen om met tractoren te komen demonstreren, met als mogelijke locatie Lelystad Airport.

Om opstoppingen en onveilige situaties in het verkeer te voorkomen, is besloten om op 21 en 22 juli een verbod in te stellen op het demonstreren met landbouwvoertuigen. Dat verbod geldt op de openbare weg, parkeerplaatsen en andere openbare plaatsen in de veiligheidsregio Flevoland.