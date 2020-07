Vader in Tilburg voor ogen zoontje neergeschoten, politie zoekt schutter

De vader werd op 5 juni rond 9.30 uur in de ochtend beschoten aan de Dolomietenweide in Tilburg. Hij werd meerdere keren in zijn benen geraakt.

Jongetje verstopte zichzelf

Op de beelden van Opsporing Verzocht is te zien dat het jongetje naast zijn vader liep. Hij verstopte zich achter de containers die op de straat stonden. Het is nog altijd onduidelijk waarom de man werd neergeschoten.